Верес не зможе розраховувати на двох гравців основного складу у матчі 20-го туру УПЛ проти Динамо.

Василь Курко точне не зможе допомогти Вересу в поєдинку з Динамо – півзахисник досі відновлюється від травми, якої зазнав на зимових зборах, повідомляє Sport.ua.

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Під питанням ще один гравець рівненців – Денис Балан. Захисник пропустив гру з Ворсклою в минулому турі через пошкодження та ще не набрав оптимальну форму.

Відзначимо, що Курко провів за Верес 16 матчів у цьому сезоні УПЛ (без результативних дій), а Балан в 13 поєдинках чемпіонату відзначився голом. Гра Верес – Динамо відбудеться вже завтра, 7 березня, початок о 18:00.

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