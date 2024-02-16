Кёльн в последних пяти турах потерпел лишь одно поражение, но и количество побед было аналогичным. Как следствие, “козлы” не смогли покинуть тройку аутсайдеров, держусь в зоне переходных матчей. Отставание от спасительной 15-й позиции достигло пяти очков, поэтому в домашке с Вердером команда не имела права на осечку.

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К сожалению, первый час встречи прошел без острых моментов. Самым интересным событием стало продолжение протеста фанов – ультрас Кёльна не только забросали поле теннисными мячиками, но и запустили на поле две машинки на радиоуправлении.

Во второй половине тайма стало интереснее. В одном из эпизодов хозяев простили за игру рукой в штрафной, а на 70-й минуте Вердер открыл счет – это Джастин Ньинмах замкнул кросс с правого фланга, расстреляв ворота с трёх метров. Кёльн мог отыграться с углового, но гости вынесли мяч с ленточки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу бременцев. "Музыканты" набрали 29 очков и поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице. Кёльн остается в зоне переходных матчей за выживание.

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