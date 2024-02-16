Вердер у рамках 22-го туру німецької Бундесліги 2023/24 переміг Кельн (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кельн у останніх п'яти турах зазнав лише однієї поразки, однак і кількість перемог була аналогічною. Як наслідок, "цапи" не змогли покинути трійку аутсайдерів, тримаюсь у зоні перехідних матчів. Відставання від рятівної 15-ї позиції досягло п'яти очок, тож у домашці з Вердером команда не мала права на осічку.

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На жаль, перша година зустрічі пройшла без гострих моментів. Найцікавішою подією стало продовження протесту фанів – ультрас Кельна не тільки закидали поле тенісними м'ячиками, а й запустили на поле дві машинки на радіокеруванні.

В другій половині тайму стало цікавіше. У одному з епізодів господарів пробачили за гру рукою в штрафному, а на 70-й хвилині Вердер відкрив рахунок – це Джастін Н'їнмах замкнув крос з правого флангу, розстрілявши ворота з трьох метрів. Кельн міг відігратись з кутового, але гості винесли м'яч зі стрічки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу бременців. "Музики" набрали 29 очок і піднялись на сьому позицію в турнірній таблиці. Кельн залишається у зоні перехідних матчів за виживання.

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