Последние недели существенно ухудшили атмосферу в раздевалке мюнхенцев, информирует Sky Germany.

Босс Баварии шокировал дерзостью после двух бездарных поражений: "Мы выйдем в четвертьфинал ЛЧ"

Первую громкую пощечину Бавария получила в матче лидеров Бундеслиги против Байера – поражение 0:3, которое увеличило отставание до 5 очков. После игры Тухель якобы позволил себе следующую фразу: "Вы не так сильны, как я думал. Что ж, тогда мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню". Тренер надеялся, что резкие слова пробудят гордость подопечных, но те ответили поражением 0:1 от Лацио в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Пресса сообщает, что Тухелю дали 3 матча на исправление ситуации. Если Бавария не оформит победную серию в чемпионате и не отыграется с Лацио, то 50-летний специалист станет безработным.

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