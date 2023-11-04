В субботу 10-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Хоффенхайм – Байер – 2:3

Голы: Байер, 56, Вегхорст, 58 – Вирц, 9, Гримальдо, 45+1, 70

Майнц – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Ли, 76, Баррейро, 82

Унион Берлин – Айнтрахт – 0:3

Голы: Мармуш, 3, 14, Ферри, 82

Фрайбург – Боруссия М – 3:3

Голы: Гёлер, 7, Вайсгаупт, 71, Грифо, 90+4 (п.) – Сибачо, 25, Плеа, 29, Вайгль, 39 (п.)

Кельн – Аугсбург – 1:1

Голы: Майна, 16 – Титц, 25

Бохум одержал первую победу в сезоне, отправив представителя ЛЧ в зону плей-офф за выживание

Байер на выезде удержал победу над Хоффенхаймом. Вирц уже в начале матча вывел "фармацевтов" вперед, а на перерыв они ушли ведя в счете 2:0. После отдыха хозяева в течение двух минут дважды шокировали соперника, восстановив статус-кво. Забавно, что начало камбэку против Байера положил игрок с фамилией Байер. В середине тайма Гримальдо оформил дубль и леверкузенцы уже не отпустили соперника. Победа принесла Байеру 28 очков и закрепила на вершине Бундеслиги, Хоффенхайм шестой.

Майнц сенсационно одолел РБ Лейпциг. Худшая команда Бундеслиги забила в ворота "быков" два гола во второй половине встречи и праздновала историческую первую победу в сезоне. Поражение существенно притормозило команду Марко Розе и не позволило войти в топ-3, оставив на пятой строчке. В свою очередь Майнц наконец-то покинул последнее место.

Продолжает идти на дно Унион. На этот раз берлинцы попали под раздачу Айнтрахта. Франкфуртцы набросали участнику Лиги чемпионов три сухих гола (дубль в течение первых пятнадцати минут оформил Мармуш) и вплотную приблизились к еврокубковой зоне.

Фрайбург спас драматическую ничью с Боруссией М. Хозяева первыми вышли вперед, но в середине тайма пропустили дважды, а в конце тайма привезли пенальти в свои ворота. Отыграть два мяча – задача не для слабаков, что и доказали подопечные Кристиана Штрайха. Вайсгаупт на экваторе второй сорокапятиминутки вернул команду в игру, а уже в добавленное время Грифо с пенальти выцарапал важное очко.

В еще одном матче Кельн расписал ничью с Аугсбургом, и "благодаря" успеху Майнца опустился на последнее место Бундеслиги.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ