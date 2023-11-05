У неділю 10-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Вольфсбург – Вердер – 2:2

Голи: Черни, 37, Паредес, 59 – Дукш, 7, Борре, 65

Вилучення: Лакруа, 88 (Вольфсбург, друга жовта картка)

Хайденхайм – Штутгарт – початок матчу о 18:30

Байєр дотис Хоффенхайм і відірвався від Баварії, РБ Лейпциг сенсаційно програв головному аутсайдеру

У першому матчі дня Вольфсбург приймав Вердер. Гості вийшли вперед вже на початку матчу: Дукш зі стандарту влучив у стійку і сфера влетіла у сітку. В середині тайму команди обмінялись моментами: Лакруа головою замикав у нижній кут, але на заваді став воротар, а за трохи його візаві впорався з ударом Шмідта. Зрештою "вовкам" вдалось піти на перерву за рівного рахунку завдяки спритності Черни.

По перерві Вольфсбург вперше у цьому матчі вийшов вперед: Меле отримав передачу у штрафний, випередив захисника і зумів прострілити на дальню стійку, де чатував Паредес. Та вже за 5 хвилин бременці відновили статус-кво: Борре перестрибнув захисника і головою спрямував м'яч у сітку після навісу у воротарський. За 2 хвилини до завершення основного часу Лакруа заробив другий "гірчичник" і залишив господарів у меншості, однак це ніяк не вплинуло на підсумковий результат.

Нічия принесла Вольфсбургу 13 очок і 9-ту сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Вердер з 10-ма пунктами дванадцятий.

Баварія розбила Борусію Д і реабілітувалась за виліт з Кубка Німеччини – Кейн оформив хет-трик у дебютному Класікері