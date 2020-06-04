Вердер – Айнтрахт – 0:3 – видео голов и обзор матча

Вердер принимал Айнтрахт в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Соперники первую половину встречи провели в равной борьбе, но открыть счет никому не удалось.

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После перерыва именно гости завладели инициативой, на 61-й минуте форвард Айнтрахта Андре Силва вывел свою команду вперед. Перед финальным свистком Ильсанкер дублем довел счет до разгромного.

Таким образом, Айнтрахт набрал 35 очков, поднявшись на 11 строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Вердер, имея в активе лишь 25 зачетных баллов, идет предпоследним.

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