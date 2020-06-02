Волевая победа, новый шедевр от кипера-ассистента и голевой парад в видеообзоре матча Кельн – РБ Лейпциг

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг перестрелял Кельн (4:2) на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Козлы" повели в счете уже в дебюте поединка, когда Джон Кордоба удачно сыграл на добивании после момента Реджбецая.

РБ Лейпциг победил Кёльн в матче с шестью голами – Вернер и Шик вернули "быков" на третье место в Бундеслиге

Гости из Лейпцига отыгрались на 20-й минуте. Это Патрик Шик головой классно замкнул навес Анхелиньо с левого фланга. А еще до перерыва "быки" вышли вперед – Кристофер Нкунку выбежал на свидание с вратарем и элегантно подсек мяч над Хорном.

Старт второй половины игры команды провели сверхрезультативно, забив 3 мяча в течение семиь минут. Начал "парад" Тимо Вернер, реализовавший выход один на один с голкипером после роскошной передачи своего одноклубника, другого вратаря, Гулачи (2-й ассист в сезоне).

Кельн попытался вернуть в игру Антони Модест, мощным выстрелом из полукруга штрафной оставивший не у дел оборону Лейпцига. Но последнее слово было за гостями – Дани Ольмо тоже пробил со средней дистанции, оформив дебютный гол в Бундеслиге.

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