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Волевая победа, новый шедевр от кипера-ассистента и голевой парад в видеообзоре матча Кельн – РБ Лейпциг

00:20 8 Читати українською
Волевая победа, новый шедевр от кипера-ассистента и голевой парад в видеообзоре матча Кельн – РБ Лейпциг
Вернер пробивает Хорна / AFP

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг перестрелял Кельн (4:2) на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

7’ Джон Кордоба
55’ Антони Модест
 
Патрик Шик 20’
Кристофер Нкунку 38’
Тимо Вернер 50’
Дани Ольмо 57’
7’ Джон Кордоба
20’ Патрик Шик
38’ Кристофер Нкунку
50’ Тимо Вернер
55’ Антони Модест
57’ Дани Ольмо

"Козлы" повели в счете уже в дебюте поединка, когда Джон Кордоба удачно сыграл на добивании после момента Реджбецая.

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Гости из Лейпцига отыгрались на 20-й минуте. Это Патрик Шик головой классно замкнул навес Анхелиньо с левого фланга. А еще до перерыва "быки" вышли вперед – Кристофер Нкунку выбежал на свидание с вратарем и элегантно подсек мяч над Хорном.

Старт второй половины игры команды провели сверхрезультативно, забив 3 мяча в течение семиь минут. Начал "парад" Тимо Вернер, реализовавший выход один на один с голкипером после роскошной передачи своего одноклубника, другого вратаря, Гулачи (2-й ассист в сезоне).

Кельн попытался вернуть в игру Антони Модест, мощным выстрелом из полукруга штрафной оставивший не у дел оборону Лейпцига. Но последнее слово было за гостями – Дани Ольмо тоже пробил со средней дистанции, оформив дебютный гол в Бундеслиге.

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Кельн - РБ Лейпциг Кельн Кельн Германия Видеоновости РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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