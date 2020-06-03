Айнтрахт разгромил Вердер на выезде – соперник Украины на Евро отметился дублем

В перенесенном матче 24-го тура Бундеслиги Айнтрахт благодаря голам Андре Силвы и Штефана Ильзанкера переиграл Вердер (3:0).

Вердер в случае победы над Айнтрахтом поднялся бы в зону плей-офф за еврокубки, от которой и до спасения из зоны вылета недалеко – да и шансы на успех были, учитывая последние результаты "музыкантов" (две победы, одна ничья). Впрочем, особого желания атаковать ни бременцы, ни франкфуртцы в первом тайме не демонстрировали, обменявшись парочкой не слишком острых ударов. Для голкиперов они не стали проблемой.

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Второй тайм развивался в похожем ключе, но, на беду Вердера, соперник начал забивать. На 61-й минуте голом отметился Андре Силва, который точно пробил головой после навеса Костича с левого фланга – 0:1. Флориан Кофельдт попытался изменить ход встречи четырьмя заменами, его визави Ади Хюттер ответил тремя. Лучше сработали решения швейцарца: на 81-й минуте хавбек сборной Австрии Штефан Ильзанкер вышел на поле и через несколько секунд замкнул подачу с углового – 0:2. На 90-й же австриец оформил дубль, вновь пробив головой – 0:3.

Таким образом, Айнтрахт набрал 35 очков, поднявшись на 11 строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Вердер, имея в активе лишь 25 зачётных баллов, идет предпоследним.

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