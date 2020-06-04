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Вердер – Айнтрахт – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Вердер – Айнтрахт – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Вердер – Айнтрахт / Фото ФК Вердер

Вердер приймав Айнтрахт в рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

 
Андре Сілва 61’
Штефан Ільсанкер 81’
Штефан Ільсанкер 90’
61’ Андре Сілва
81’ Штефан Ільсанкер
90’ Штефан Ільсанкер

Суперники першу половину зустрічі провели за рівної боротьби, але відкрити рахунок нікому не вдалось.

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Після перерви саме гості заволоділи ініціативою, на 61-й хвилині форвард Айнтрахта Андре Сілва вивів свою команду вперед. Перед фінальним свистком Ільсанкер дублем довів рахунок до розгромного.

Таким чином, Айнтрахт набрав 35 очок, піднявшись на 11 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги. Вердер, маючи в активі лише 25 залікових балів, йде передостаннім.

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вердер Вердер Німеччина Відеоновини Вердер - Айнтрахт Франкфурт
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