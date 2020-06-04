Вердер – Айнтрахт – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Вердер приймав Айнтрахт в рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Суперники першу половину зустрічі провели за рівної боротьби, але відкрити рахунок нікому не вдалось.

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Після перерви саме гості заволоділи ініціативою, на 61-й хвилині форвард Айнтрахта Андре Сілва вивів свою команду вперед. Перед фінальним свистком Ільсанкер дублем довів рахунок до розгромного.

Таким чином, Айнтрахт набрав 35 очок, піднявшись на 11 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги. Вердер, маючи в активі лише 25 залікових балів, йде передостаннім.

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