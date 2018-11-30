Вербич: Защитники Астаны постоянно били по ногам

Игрок Динамо Беньямин Вербич рассказал об игре в нападении против Астаны.

"Мне было тяжело играть против защитников Астаны, так как они постоянно били по ногам, арбитр в некоторых случаях не свистел, и конечно, меня это раздражало, я нервничал, и выражал свои эмоции. Судья был из Хорватии, и я мог с ним говорить про это.

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Передача Цыганкова? Это был невероятный ассист! Что-то подобное Виктор делал в домашнем матче против черниговской Десны. На этот раз я таки забил с его передачи.

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Витя – отличный игрок, он видит варианты для атаки, возможности и перспективу, которые не видят другие. И сегодня он лишний раз доказал, что является футболистом высокого уровня и качества", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.