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Вербич: Сделали много ошибок из-за искусственного газона

21:05 52 Читати українською
Вербич: Сделали много ошибок из-за искусственного газона
Беньямин Вербич (слева)

Атакующий полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал трудную победу над Астаной в поединке 5 тура Лиги Европы 2018/19.

Напомним, победа над Астаной позволила Динамо за тур до завершения группового турнира Лиги Европы гарантировать себе путевку в плей-офф с первого места.

Астана – Динамо – видео гола и обзор матча

"Очень-очень сложная игра. Непросто было приспособиться к искусственному газону. Поэтому мы сделали много технических ошибок.

Но очень вовремя забили гол, несмотря на преимущество Астаны во владении мячом. Они создали несколько моментов, но мы уверенно оборонялись. Победили – и теперь мы в плей-офф., Это главное, я думаю", – цитирует Вербича Dynamo.kiev.ua со ссылкой на телеканал "Футбол 2".

Динамо чудом обыграло Астану на выезде и досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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