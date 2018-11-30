Вербіч: Захисники Астани постійно били по ногах

Гравець Динамо Беньямін Вербіч розповів про гру у нападі проти Астани.

"Мені було важко грати проти захисників Астани, тому що вони постійно били по ногах, арбітр в деяких випадках не свистів, і звичайно, мене це дратувало, я нервував, і висловлював свої емоції. Суддя був з Хорватії, і я міг з ним говорити про це.

Вербіч: Зробили багато помилок через штучний газон

Передача Циганкова? Це був неймовірний асист! Щось подібне Віктор робив в домашньому матчі проти чернігівської Десни. На цей раз я таки забив з його передачі.

Астана – Динамо: Хацкевич-стайл, або Найнепомітніший гравець матчу дарує дострокове 1-е місце в ЛЄ при кепській грі

Вітя – відмінний гравець, він бачить варіанти для атаки, можливості і перспективу, які не бачать інші. І сьогодні він зайвий раз довів, що є футболістом високого рівня і якості", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.