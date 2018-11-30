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Вербіч: Захисники Астани постійно били по ногах

15:35 736 Читать на русском
Вербіч: Захисники Астани постійно били по ногах
Вербіч та Циганков / Соцмережі

Гравець Динамо Беньямін Вербіч розповів про гру у нападі проти Астани.

"Мені було важко грати проти захисників Астани, тому що вони постійно били по ногах, арбітр в деяких випадках не свистів, і звичайно, мене це дратувало, я нервував, і висловлював свої емоції. Суддя був з Хорватії, і я міг з ним говорити про це.

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Передача Циганкова? Це був неймовірний асист! Щось подібне Віктор робив в домашньому матчі проти чернігівської Десни. На цей раз я таки забив з його передачі.

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Вітя – відмінний гравець, він бачить варіанти для атаки, можливості і перспективу, які не бачать інші. І сьогодні він зайвий раз довів, що є футболістом високого рівня і якості", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Ліга Європи Астана - Динамо Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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