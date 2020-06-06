Вербич вспомнил, как стал жертвой хакеров – Сидорчук помог защититься другим игрокам Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич рассказал, как его аккаунт в Instagram подвергся хакерской атаке.

"Сидел в Instagram и вижу какое-то сообщение. Вижу, что это какой Instagram Support, который говорит, что что-то не так с моим профилем. Нужно было нажать на какую-то ссылки. Я нажал, а там ничего. Видно, что туда мог зайти только один раз.

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Потом я играл в игру и решил зайти в Instagram, а он мне говорит, что неправильный пароль. Тогда я понял, что ссылка была от хакеров. Там было 980 тысяч подписчиков. Думал, что это настоящий аккаунт.

Там какой-то турок выставил пару фотографий. Они не хотели денег, ничего не удаляли и никому не писали. Просто хотели забрать блокнот, я думаю. Мне очень помогла одна женщина, которая работает в украинском футболе и мне уже утром вернули страницу.

Сначала посмеялись, но конечно все поняли, что это не шутка. Это не хорошо для профессионального футболиста. Сделал себе двухфакторную идентификацию, чтобы уже не могли сломать. Сидорчук всем в группу написал, чтобы также сделали", - поделился Вербич в комментарии телеканалу Футбол.

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