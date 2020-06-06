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Вербіч пригадав, як став жертвою хакерів – Сидорчук допоміг захиститись іншим гравцям Динамо

16:05 181 Читать на русском
Вербіч пригадав, як став жертвою хакерів – Сидорчук допоміг захиститись іншим гравцям Динамо
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч розповів, як його акаунт в Instagram зазнав хакерської атаки.

"Сидів в Instagram і бачу якесь повідомлення. Бачу, що це якийсь Instagram Support, який говорить, що щось не так з моїм профілем. Потрібно було натиснути на якесь посилання. Я натиснув, а там нічого. Видно, що туди міг зайти тільки один раз.

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Потім я грав у гру і вирішив зайти в Instagram, а він мені каже, що неправильний пароль. Тоді я зрозумів, що посилання було від хакерів. Там було 980 тисяч підписників. Думав, що це справжній аккаунт.

Там якийсь турок виставив кілька фотографій. Вони не хотіли грошей, нічого не видаляли і нікому не писали. Просто хотіли забрати аккаунт, я думаю. Мені дуже допомогла одна жінка, яка працює в українському футболі, і мені вже вранці повернули сторінку.

Спочатку посміялися, але звичайно всі зрозуміли, що це не жарт. Це не добре для професіонального футболіста. Зробив собі двофакторну ідентифікацію, щоб вже не могли зламати. Сидорчук всім в групу написав, щоб також зробили", – поділився Вербіч в коментарі телеканалу Футбол.

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Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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