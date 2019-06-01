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Вербич: В этом сезоне самый большой шаг вперед сделал Миколенко

09:43 64 Читати українською
Вербич: В этом сезоне самый большой шаг вперед сделал Миколенко
Виталий Миколенко / фото ФК Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич поделился своим мнением о молодежи киевской команды.

"Еще в прошлом сезоне Витя Цыганков блестяще себя показал. Но, думаю, самый большой шаг вперед сделал Виталий Миколенко. Он не играл так много в прошлом сезоне. Но когда начал играть, каждый матч был на хорошем уровне. У него большое будущее.

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Еще нужно отметить Евгения Исаенко и Дениса Попова. Несмотря на свои юные годы, они тренируются с нами и это замечательно. Только нужно тщательно работать и брать пример с Миколенко, Шапаренко, Цыганкова.

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Трудно сказать, кто самый перспективный, но, думаю, это Виктор Цыганков. И он доказывает это на поле. Витя – лидер команды уже два года. Если он сделает правильный шаг вперед, то у него будет светлое будущее", – цитирует Вербич официальный сайт Динамо.

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Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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