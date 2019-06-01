Вербич: В этом сезоне самый большой шаг вперед сделал Миколенко

Вингер Динамо Беньямин Вербич поделился своим мнением о молодежи киевской команды.

"Еще в прошлом сезоне Витя Цыганков блестяще себя показал. Но, думаю, самый большой шаг вперед сделал Виталий Миколенко. Он не играл так много в прошлом сезоне. Но когда начал играть, каждый матч был на хорошем уровне. У него большое будущее.

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Еще нужно отметить Евгения Исаенко и Дениса Попова. Несмотря на свои юные годы, они тренируются с нами и это замечательно. Только нужно тщательно работать и брать пример с Миколенко, Шапаренко, Цыганкова.

Миколенко попал в символическую команды Лиги Европы до 21 года

Трудно сказать, кто самый перспективный, но, думаю, это Виктор Цыганков. И он доказывает это на поле. Витя – лидер команды уже два года. Если он сделает правильный шаг вперед, то у него будет светлое будущее", – цитирует Вербич официальный сайт Динамо.