toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ

Миколенко попал в символическую команды Лиги Европы до 21 года

11:28 71 Читати українською
Миколенко попал в символическую команды Лиги Европы до 21 года
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко попал в символическую команды Лиги Европы до 21 года по версии Football Talent Scout.

Football Talent Scout опубликовал свою символическую сборную Лиги Европы из игроков до 21 года.

Рианчо: В Испании следят за тремя игроками Динамо

В составе нашлось место и защитнику киевского Динамо Виталий Миколенко. 20-летний украинец в сезоне 2018/19 дошел с киевским клубом в 1/8 финала турнира, где команда вылетела от Челси.

Защитник принял участие в 8 матчах евротурнира, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

blog_ava
Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу
02:06
2840
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
41
мин
Мариуполь
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук