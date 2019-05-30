Защитник Динамо Виталий Миколенко попал в символическую команды Лиги Европы до 21 года по версии Football Talent Scout.

Football Talent Scout опубликовал свою символическую сборную Лиги Европы из игроков до 21 года.

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В составе нашлось место и защитнику киевского Динамо Виталий Миколенко. 20-летний украинец в сезоне 2018/19 дошел с киевским клубом в 1/8 финала турнира, где команда вылетела от Челси.

Защитник принял участие в 8 матчах евротурнира, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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