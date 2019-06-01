Вербіч: Цього сезону найбільший крок вперед зробив Миколенко

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч поділився своєю думкою про молодь київської команди.

"Ще минулого сезону Вітя Циганков блискуче себе показав. Але, думаю, найбільший крок вперед зробив Віталій Миколенко. Він не грав так багато в минулому сезоні. Але коли почав грати, кожен матч був на хорошому рівні. У нього велике майбутнє.

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Ще потрібно відзначити Євгена Ісаєнка та Дениса Попова. Попри свої юні роки, вони тренуються з нами і це чудово. Тільки потрібно ретельно працювати і брати приклад з Миколенка, Шапаренка, Циганкова.

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Важко сказати, хто найперспективніший, але, думаю, це Віктор Циганков. І він доводить це на полі. Вітя – лідер команди вже два роки. Якщо він зробить правильний крок вперед, то у нього буде світле майбутнє", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.