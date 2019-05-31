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Вербич: Когда мы играли с Шахтером, чувствовали, что лучше них

19:00 34 Читати українською
Вербич: Когда мы играли с Шахтером, чувствовали, что лучше них
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Беньямин Вербич рассказал, почему команда не смогла завоевать золото чемпионата Украины.

"Два месяца назад я сказал бы, что для меня это был отличный сезон. Но мы не выиграли чемпионат и Кубок. Второе место в чемпионате – это не результат для Динамо. У нас была цель – стать чемпионами Украины и мы не достигли ее. Но в целом мы играли хорошо, и в Европе тоже.

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Когда мы играли с Шахтером, чувствовали, что мы лучше "горняков". Мы теряли очки там, где не должны были это делать, например, с Карпатами, где соперники нанесли всего несколько ударов по нашим воротам и забили два гола. А у нас в том матче было много моментов, но удача была не на нашей стороне.

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В матче с Челси у нас в атаке играл Денис Гармаш. Ряд динамовцев не смогли сыграть из-за карточек, травм. Все наложилось. В этом сезоне у нас не было фарта", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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