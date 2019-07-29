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"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019

11:09 217 Читати українською
"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019
Динамо Киев – обладатель Суперкубка Украины-2019

Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на триумф киевлян.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Шахтер традиционно больше владел мячом и создавал больше опасных моментов. "Горняки" даже ушли лидерами на перерыв после гола Алана Патрика. Однако во втором тайме подопечные Александра Хацкевича смогли исправить ситуацию. Никита Бурда после розыгрыша углового восстановил равновесие, а Денис Гармаш позже установил окончательный счет – 2:1 в пользу Динамо.

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Президент УАФ Андрей Павелко поздравил киевлян с завоеванием 8-го Суперкубка в своей истории и пожелал успешно представить Украину в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко тоже не оставил без внимания триумф команды Александра Хацкевича.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отметил, что даже "второсортность" трофея не может нивелировать радость от его завоевания.

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Экс-вингер Динамо Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за лондонский Вест Хэм, также порадовался за своих бывших одноклубников.

Журналист Артур Валерко собрал статистические данные, которые показывают, что вчерашняя встреча оправдала тенденции противостояния грандов в Суперкубке Украины.

"Он возвращается домой", – радуется блогер Михаил Смоловой.

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Комментатор Вадим Скичко напомнил, сколько Суперкубков завоевывали тренеры Динамо. Александр Хацкевич вместе с Анатолием Демьяненко теперь лидер по этому показателю.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий приравнял автора победного гола в ворота Шахтера Дениса Гармаша к легендарному итальянскому нападающему Паоло Ди Канио.

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"Брутальный футбол" в своем стиле предположил, что помогло Динамо сделать камбэк.

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