"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019

Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на триумф киевлян.

Шахтер традиционно больше владел мячом и создавал больше опасных моментов. "Горняки" даже ушли лидерами на перерыв после гола Алана Патрика. Однако во втором тайме подопечные Александра Хацкевича смогли исправить ситуацию. Никита Бурда после розыгрыша углового восстановил равновесие, а Денис Гармаш позже установил окончательный счет – 2:1 в пользу Динамо.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Президент УАФ Андрей Павелко поздравил киевлян с завоеванием 8-го Суперкубка в своей истории и пожелал успешно представить Украину в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко тоже не оставил без внимания триумф команды Александра Хацкевича.

️ «Динамо» – володар Суперкубку України!



Кияни обіграли «Шахтар» на стадіоні «Чорноморець».



Молодці, хлопці! Щиро вітаю з перемогою! pic.twitter.com/qPmQNcXudG — Петро Порошенко (@poroshenko) July 28, 2019

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отметил, что даже "второсортность" трофея не может нивелировать радость от его завоевания.

Да, ни о чем, да, трофей второстепенный, да, сезон будет решаться в августе. Но если у вас есть друзья, болеющие за "Шахтер", то вы меня очень хорошо понимаете как минимум этим вечером)))) — Artem Frankov (@frankov11) July 28, 2019

Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск

Экс-вингер Динамо Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за лондонский Вест Хэм, также порадовался за своих бывших одноклубников.

Журналист Артур Валерко собрал статистические данные, которые показывают, что вчерашняя встреча оправдала тенденции противостояния грандов в Суперкубке Украины.

Історично #Суперкубок України - непоганий виставковий матч.

- лише один випадок без голів

- середня результативність 2,6 гола за гру

- середня відвідуваність 27905 (!) глядачів за матч

Останнє, що лишилося від колишньої величі. Руїна "колізею" та "парфенону" українського футболу — Artur Valerko (@ArchieValerko) July 28, 2019

"Он возвращается домой", – радуется блогер Михаил Смоловой.

Шампанское, зажигательные песни и футболка Гармаша – как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины над Шахтером

Комментатор Вадим Скичко напомнил, сколько Суперкубков завоевывали тренеры Динамо. Александр Хацкевич вместе с Анатолием Демьяненко теперь лидер по этому показателю.

Перемоги тренерів Динамо у Суперкубках України:



Буряк 0

Газзаєв 1

Михайличенко 1

Хацкевич 1

Сьомін 1

Ребров 1

Дем‘яненко 2

Хацкевич 2 pic.twitter.com/jvxal77YW7 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) July 28, 2019 Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий приравнял автора победного гола в ворота Шахтера Дениса Гармаша к легендарному итальянскому нападающему Паоло Ди Канио. Гармаш = Ді Каніо — Олег Бабій (@Gullit_87) July 28, 2019 "Я не верю своим глазам", – не скрывал восторга известный журналист Константин Андриюк.

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"Брутальный футбол" в своем стиле предположил, что помогло Динамо сделать камбэк.