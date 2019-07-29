"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019

Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на триумф киевлян.
Шахтер традиционно больше владел мячом и создавал больше опасных моментов. "Горняки" даже ушли лидерами на перерыв после гола Алана Патрика. Однако во втором тайме подопечные Александра Хацкевича смогли исправить ситуацию. Никита Бурда после розыгрыша углового восстановил равновесие, а Денис Гармаш позже установил окончательный счет – 2:1 в пользу Динамо.
Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины
Президент УАФ Андрей Павелко поздравил киевлян с завоеванием 8-го Суперкубка в своей истории и пожелал успешно представить Украину в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Пятый президент Украины Петр Порошенко тоже не оставил без внимания триумф команды Александра Хацкевича.
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отметил, что даже "второсортность" трофея не может нивелировать радость от его завоевания.
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