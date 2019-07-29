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Динамо – Шахтер: киевляне установили рекорд, одержав первую волевую победу в истории Суперкубка Украины

11:12 55 Читати українською
Динамо – Шахтер: киевляне установили рекорд, одержав первую волевую победу в истории Суперкубка Украины
Динамо – триумфатор Суперкубка Украины / Динамо

Динамо победило Шахтер в Суперкубке Украины со счетом 2:1.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Подопечные Александра Хацкевича первыми пропустили в матче против Шахтера за Суперкубок Украины, но смогли выиграть поединок в основное время (2:1).

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Это первый подобный прецедент в 16-летней истории Суперкубка Украины. Ранее команды, которые пропускали первыми, или же проигрывали матч, или одерживали победу в серии послематчевых пенальти, сообщает "Команда №1".

Напомним, Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Голами отличались Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

blog_ava
Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск
03:07
2955
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер
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