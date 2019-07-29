Динамо – Шахтер: киевляне установили рекорд, одержав первую волевую победу в истории Суперкубка Украины

Динамо победило Шахтер в Суперкубке Украины со счетом 2:1.

Подопечные Александра Хацкевича первыми пропустили в матче против Шахтера за Суперкубок Украины, но смогли выиграть поединок в основное время (2:1).

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Это первый подобный прецедент в 16-летней истории Суперкубка Украины. Ранее команды, которые пропускали первыми, или же проигрывали матч, или одерживали победу в серии послематчевых пенальти, сообщает "Команда №1".

Напомним, Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Голами отличались Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

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