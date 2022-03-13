Вингер Динамо Беньямин Вербич тоже присоединилсяя к поддержке армии Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Девушка Вербича, Альвина, выложила в Instagram видео с дроном, приобретенным Беньямином. В сообщении говорится, что он рассчитан на помощь ВСУ.

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"Дрон с тепловизором едет в Украину, чтобы помочь нашим воинам скорее одержать победу", – написала Альвина в Instagram. Кроме дрона, украинская армия получит от Вербича медикаменты и жгуты для остановки кровотечения.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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