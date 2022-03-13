Вінгер Динамо Беньямін Вербіч теж долучився до підтримки армії України у боротьбі з російськими окупантами.

Дівчина Вербіча, Альвіна, виклала у Instagram відео з дроном, який придбав Беньямін. У дописі зазначається, що він розрахований на допомогу ЗСУ.

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"Дрон з тепловізором їде в Україну, щоб допомогти нашим воїнам скоріше здобути перемогу", – написала Альвіна у Instagram. Окрім дрона, українська армія отримає від Вербіча медикаменти та джгути для припинення кровотечі.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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