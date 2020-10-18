"Мне очень понравилось, как Луческу видит команду и оценивает ее. У него нет фаворитов. Он видит команду, в которой все одинаковые. И каждому из команды он дал шанс. Как молодым, так и опытным. Футболистам, которые лучше других показали себя на тренировке, он предоставил место в первой команде.

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Это мне очень нравится, потому что он не субъективно смотрит, никто на него не влияет. Он своей головой думает. Для него самое важное – сконцентрироваться только на футболе и не думать больше ни о чем. Он – профессионал", – сказал Вербичи в программе "AUTO ГОЛ".

Напомним, Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года. В первых шести турах УПЛ добыл с командой 4 победы и две ничьи. Вербич в текущем сезоне провел за "бело-синих" 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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