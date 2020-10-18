"Мені дуже сподобалося, як Луческу бачить команду і оцінює її. У нього немає фаворитів. Він бачить команду, в якій всі однакові. І кожному з команди він дав шанс. Як молодим, так і найдосвідченішим. Футболістам, які краще за інших показали себе на тренуванні, він надав місце у першій команді.

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Це мені дуже подобається, тому що він не суб'єктивно дивиться, ніхто на нього не впливає. Він своєю головою думає. Для нього найважливіше – сконцентруватися лише на футболі і не думати більше ні про що. Він – професіонал", – сказав Вербіч у програмі "AUTO ГОЛ".

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у липні 2020 року. У перших шести турах УПЛ здобув з командою 4 перемоги та дві нічиї. Вербіч у поточному сезоні провів за "біло-синіх" 7 матчів, в яких забив 2 голи.

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