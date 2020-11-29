Динамо одолело полтавчан (2:0) в очередном туре УПЛ, а вторым мячом в матче отметился Беньямин Вербич.

Динамо одержало юбилейную победу в домашних матчах УПЛ

Как информирует официальный сайт киевлян, этот гол стал для словенца юбилейным в рамках чемпионата Украины – 25-м. Более того, по этому показателю хавбек обошел Александра Алиева и Дениса Гармаша, а также догнал Артема Беседина и Мбокани.

Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, Шахтер отстает на три пункта и идет вторым, а Ворскла – третья.

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