Вербич обошел Гармаша и Алиева по голам в УПЛ
14:02 - Читати українською
Полузащитник Динамо Беньямин Вербич продолжает результативно помогать команде.
завершено
14’ Виктор Цыганков
36’ Беньямин Вербич
82’ Илья Забарный
Ибрахим Кане 90’
14’ Виктор Цыганков
36’ Беньямин Вербич
82’ Илья Забарный
90’ Ибрахим Кане
Динамо одолело полтавчан (2:0) в очередном туре УПЛ, а вторым мячом в матче отметился Беньямин Вербич.
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Как информирует официальный сайт киевлян, этот гол стал для словенца юбилейным в рамках чемпионата Украины – 25-м. Более того, по этому показателю хавбек обошел Александра Алиева и Дениса Гармаша, а также догнал Артема Беседина и Мбокани.
Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, Шахтер отстает на три пункта и идет вторым, а Ворскла – третья.
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