Игроки киевлян в матче с Ворсклой / Фото ФК Динамо

"Бело-синие" преодолели Ворсклу в непростом матче со счетом 2:0. Эта победа позволила отпраздновать солидный юбилей команде Луческу.

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Как информирует официальный сайт Динамо, это 350-я победа киевлян в домашних матчах в рамках УПЛ. Первая победа была зафиксирована 7 марта 1992 года над Металлистом со счетом 2:1. Тогда команду тренировал Анатолий Пузач.

Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, Шахтер отстает на три пункта и идет вторым, а Ворскла – третья.

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