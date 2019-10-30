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Вербич объяснил, почему ему не нужно разговаривать на украинском языке

13:32 72 Читати українською
Вербич объяснил, почему ему не нужно разговаривать на украинском языке
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Словенский хавбек Динамо Беньямин Вербич рассказал об особенностях коммуникации с партнерами.

"Языкового барьера уже давно нет. Язык учил сам, без преподавателя. В этом мне очень помог Томаш Кендзера, который пришел в Динамо немного раньше и сам прошел этот путь. Если я не знал какое-то слово, то спрашивал у него.

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Вообще, русский язык мне было легко учить, ведь он немного похож на словенский. Украинский тоже понимаю, но сам не говорю. Собственно, в этом нет необходимости, так как все общаются на русском или хотя бы ее понимают", – цитирует Вербича dynamo.kiev.ua.

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Напомним, игрок сборной Словении перебрался в Динамо из датского Копенгагена в декабре 2017 года.

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