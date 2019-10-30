Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины

Динамо примет Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Шахтер

30 октября 2019, начало в 19:30. Киев, стадион НСК Олимпийский

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Прямая трансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины

На календаре только октябрь, а отечественные гранды сойдутся лицом к лицу уже в третий раз. Правда, впервые в нынешнем сезоне на тренерском мостике Динамо Шахтеру будет противостоять Алексей Михайличенко. Предыдущие два поединка завершились зеркально – в активе каждого коллектива по победе со счетом 2:1. В конце июля команда тогда еще Александра Хацкевича одержала победу в матче за Суперкубок Украины. Уже через две недели Луиш Каштру взял реванш, а белорусский специалист провел свой предпоследний поединок во главе киевского клуба.

Игорь Суркис, назначая Алексея Михайличенко, говорил, что у нового тренера не будет времени для адаптации – нужно сразу показывать содержательную игру и результат. Сложно утверждать, что новый тренерский штаб справился с этой задачей. В чемпионате Динамо отстает от Шахтера уже на 10 пунктов, в Лиге Европы не смогло обыграть Лугано и Копенгаген. В данный момент у Михайличенко еще есть тот уровень доверия, который позволяет работать спокойно. Однако потенциальный вылет из Кубка фактически будет означать, что киевляне снова останутся без трофеев. И ничья против кризисных Карпат в последнем матче УПЛ заставляет задуматься, действительно ли Динамо начало играть лучше.

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Накануне Шахтер впервые потерял очки в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины – ничью на ОСК Металлист отстояла Александрия. Посреди недели "горняки" также поделили очки с загребским Динамо в Лиге чемпионов. До этого в последний раз дончане не могли победить в двух официальных матчах подряд еще в феврале, когда вылетели от Айнтрахта в 1/16 Лиги Европы. Луиш Каштру постоянно подчеркивает, что цель его команды – достичь наивысшего результата во всех соревнованиях. Очевидно, португалец понимает, что победа над Динамо значительно упростит ему путь к Кубку Украины. Пока работу специалиста можно оценить положительно: дончане уверенно лидируют в УПЛ, имеют неплохие шансы на выход в плей-офф ЛЧ и считаются фаворитами кубкового матча с Динамо.

Кадровая ситуация

Динамо все еще вынуждено обходиться без Дениса Бойко, который начинал сезон в статусе основного вратаря. Голкиперу удалили межпозвоночную грыжу – его реабилитация продлится в течение шести недель. Также в лазарете находится Никита Бурда. Есть надежда, что сможет сыграть Тамаш Кадар, но, скорее всего, в центре защиты вновь появится пара Шабанов-Попов. Состояние Виталия Буяльского тренерский штаб будет оценивать непосредственно в день матча, но на его позиции могут сыграть Шепелев и Кадири. В общем Алексей Михайличенко может рассчитывать на всех игроков, которые были доступны в последнее время, поэтому кардинальных изменений в составе киевлян ожидать не стоит.

В Шахтере в основу должен вернуться Николай Матвиенко. Матч против Динамо может стать седьмым подряд, в котором Луиш Каштру выставит новое сочетание центрбеков. В поединке против Александрии получил удаление Алан Патрик, поэтому в паре с Тарасом Степаненко больше всех шансов сыграть у Виктора Коваленко. В атаке все более-менее прогнозируемо – все сильнейшие исполнители готовы к поединку. Вопросы возникают только по правому флангу защиты. Похоже, Додо уже выиграл конкуренцию у Сергея Болбата, но украинец тоже имеет шанс оказаться в стартовом протоколе.

Интересные факты и цифры

Динамо и Шахтер проведут 16-й очный матч в рамках Кубка Украины. Сейчас преимущество на стороне "горняков". Они побеждали "бело-синих" 9 раз, 4 раза матчи завершались победой Динамо, дважды фиксировалась ничья, после чего пробивались пенальти.

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В прошлом сезоне киевляне и "горняки" встречались на стадии четвертьфинала. Основное и дополнительное время закончилось ничьей 1:1. В серии пенальти победил Шахтер. Еще одна серия пробивалась в финале 2015 года, тогда победило Динамо.

Десять раз соперники встречались в финале турнира и одержали по пять побед. Второй раз Класическое будет сыграно на стадии 1/8 финала – в 2011-м Шахтер победил Динамо в Киеве со счетом 3:2 (дважды команды пересекались в 1/4, по разу – в 1/16 и 1/2).

Динамо потерпело одно из крупнейших поражений от Шахтера именно в Кубке. В 2012-м на стадии 1/16 "оранжево-черные" разгромили команду Юрия Семина со счетом 4:1. После того матча вместо российского специалиста команду возглавил Олег Блохин.

Алексей Михайличенко во главе Динамо провел с Шахтером девять встреч – 3 победы 2 ничьи и 4 поражения. Последний раз Михайличенко играл против "горняков" ещё в июле 2004-го в Киеве, потерпев поражение со счетом 0:2.

Шахтер выиграл последние четыре розыгрыша Кубка Украины. Беспроигрышная серия "горняков" в рамках турнира длится 15 матчей подряд. Последний раз донецкую команду побеждала Ворскла в четвертьфинале 2016 года, но по сумме двух матчей прошел дальше именно Шахтер.

Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

Несмотря на статус гостей Шахтер считается безоговорочным фаворитом этого поединка. Специалисты букмекерской конторы Марафон победу "горняков" в основное время оценивают коэффициентом 2.03. На победу киевлян и ничью ставки принимаются с одинаковым коэффициентом – 3.58. Выход Динамо в следующую стадию соревнований, независимо от результата регламентированных 90-а минут игры, оценивается в 2.45, а дончан – в 1.56.

Ориентировочные составы команд

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук - Цыганков, Шепелев, Вербич, Де Пена – Беседин

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Последние поединки между Динамо и Шахтером показывают, что спрогнозировать их результат, учитывая форму команд и результаты, практически невозможно. "Горняки" уже традиционно подходят к этому противостоянию в статусе фаворитов, но особенность Класического заключается именно в том, что понятие фаворита здесь весьма условно.

Для Динамо Кубок – это едва ли не последний реальный шанс побороться за трофей в нынешнем сезоне. Киевляне хорошо знают, как играть против Шахтера. Они уже неоднократно это доказывали. Загребское Динамо продемонстрировало, насколько уязвима команда Луиша Каштру к высокому прессингу. Другой вопрос, способны ли киевляне скопировать манеру игры своих хорватских одноклубников. Проблемы в защите обеих команд намекают, что голкиперам будет сложно оставить свои ворота "сухими". В то же время судьбу поединка в пользу Шахтера может решить более высокий класс игроков нападения. Однако Динамо также способно проявить характер.

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