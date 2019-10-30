Жерсон Родригес – о конфликте на тренировке Динамо: Нас с Буяльским пришлось разнимать

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес рассказал о конфликтной ситуации, которая случилась с ним на одной из тренировок "бело-синих".

"Однажды у нас с Буяльским было недоразумение на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык и теперь хорошо общаемся.

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Я учу Буяльского английского языка, а он меня – русского и украинского. На поле он, Вербичи и Кадири – игроки, с которыми у меня лучше всего получается взаимодействовать", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Напомним, Родригес перешел в Динамо летом этого года с японского Джубило Ивата. В этом сезоне форвард сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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