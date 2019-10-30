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Вербіч пояснив, чому йому не потрібно розмовляти українською мовою

13:32 1672 Читать на русском
Вербіч пояснив, чому йому не потрібно розмовляти українською мовою
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Словенський хавбек Динамо Беньямін Вербіч розповів про особливості комунікації з партнерами.

"Мовного бар'єру вже давно немає. Мову вчив сам, без викладача. У цьому мені дуже допоміг Томаш Кендзьора, який прийшов у Динамо трохи раніше і сам пройшов цей шлях. Якщо я не знав якесь слово, то питав у нього.

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Взагалі, російську мову мені було легко вчити, адже вона трохи схожа на словенську. Українську теж розумію, але сам не розмовляю нею. Власне, в цьому немає необхідності, бо всі спілкуються російською або хоча б її розуміють", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, гравець збірної Словенії перебрався до Динамо з данського Копенгагена у грудні 2017 року.

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Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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