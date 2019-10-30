Вербіч пояснив, чому йому не потрібно розмовляти українською мовою

Словенський хавбек Динамо Беньямін Вербіч розповів про особливості комунікації з партнерами.

"Мовного бар'єру вже давно немає. Мову вчив сам, без викладача. У цьому мені дуже допоміг Томаш Кендзьора, який прийшов у Динамо трохи раніше і сам пройшов цей шлях. Якщо я не знав якесь слово, то питав у нього.

Жерсон Родрігес – про конфлікт на тренуванні Динамо: Нас із Буяльським довелося розбороняти

Взагалі, російську мову мені було легко вчити, адже вона трохи схожа на словенську. Українську теж розумію, але сам не розмовляю нею. Власне, в цьому немає необхідності, бо всі спілкуються російською або хоча б її розуміють", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua.

Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України

Нагадаємо, гравець збірної Словенії перебрався до Динамо з данського Копенгагена у грудні 2017 року.