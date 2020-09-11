Первая потеря очков Луческу и судейский скандал в видеообзоре матча Динамо – Десна
21:38 - Читати українською
Динамо не смогло одолеть Десну (0:0) в рамках 2 тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча Динамо – Десна на сайте Футбол 24.
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Динамо создало первый момент, однако Супряге не хватило точности. Ответ Десны был острее – Будковский попал в стойку с расстрельной дистанции. Командам откровенно не хватало скорости, поэтому нули закономерно сохранились до перерыва.
Динамо потеряло очки с Десной дома – первая неудача Луческу перед стартом в ЛЧ
Картина не слишком изменилась и во второй половине. Динамо претендовало на пенальти за игру рукой, но судья без помощи VAR не заметил нарушения Тамма. В конце концов, счет остался "сухим" – первая потеря очков команды Луческу получила несколько скандальный привкус.
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