Луческу планировал сделать работу над ошибками прошлого. Десна выиграла 2 из последних 3 поединков против Динамо в Киеве (1 товарищеский, первое неофициальное поражение румынского тренера), не проиграв ни одного. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Десна на "Футбол 24" стартовал в 19:00. В первом туре обе команды одержали уверенные победы. Киевляне разгромили Олимпик, черниговцы били Зарю.

Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ

Два первых удара команд пришли после атак левым флангом. Де Пена подавал, Супряга пробивал головой с отклонением, но было сложно, поэтому не очень точно. Моменты Десны оказались острее. Очень похожие атаки с провалами Тымчика и Кендзеры. Один позволял принять и прострелить, второй – пробить из центральной зоны. В первом случае на 12-й Калитвинцев минимально промазал, а спустя минуту-две Будковский попал в стойку с расстрельной дистанции. Тамм привез шанс для динамовцев. Супряга выкатил под удар, однако Шапаренко пробил очень далеко от цели.

Супряга выиграл силовую борьбу у Гитченко, получил простор справа, а вот передача не задалась – только угловой, которые Десне, чаще всего, не угроза. А это уже Тымчик отвечает любезностью на привоз Тамма. Эпизод завершился ударом Будковского, которого упустил Миколенко. Повезло киевлянам, что очень плохо пробил Филипп с нескольких метров, когда уже никто не успевал спасать. Вынужденная замена на 36-й минуте. Тымчик почувствовал проблемы с бедром. Забарный вышел в центр, поэтому Кендзера перешел на более привычный правый фланг.

Очень слабо выглядело Динамо до конца первого тайма и серии стандартов. Ни одного удара в створ ворот Паста, слишком частые ошибки Цыганкова в передачах, отсутствие пространства и большие проблемы с креативом. И тут на 41-й взрывается Де Пена. Сначала едва не закрутил с фланга, вратарь в последний момент выбил на угловой. Затем после розыгрыша с Шапаренко Карлос подал – Кендзера уничтожил Гитченко в воздухе, но штанга и последующая реакция Конопли помешали забить. Вскоре после классной подачи Цыганкова со штрафного гости срезали в свои ворота – сейв Паста в ту же правую стойку. А еще спустя несколько секунд хитрая подача Виктора на линию штрафной и выстрел Де Пены, который едва не снес крестовину.

Миколенко едва не привез момент, неудачно выбив мяч, Бущан выбежал далеко из ворот и подстраховал. Супряга после паса Буяльского выводил на удар Цыганкова – Паст на месте. Вторая волна атаки, подача Кендзеры, и Виталий уже в роли форварда замыкает, совсем рядом со штангой. Тамм рукой выбил мяч в своей штрафной. Хоть эстонский защитник и не видел, куда попадает снаряд, фактически это очень походило на пенальти. Буяльский бежит за судьей, указывая на руку, однако у нас теперь VAR только в каком-то фантастическом режиме оффлайн работает – не спрашивайте, зачем.

Жерсон заменил Цыганкова, Вербич – Караваева. Двойная замена от Луческу на 64-й. Похоже, Карлос теперь будет играть левого защитника. Что-то объяснял ему и Шапаренко Вербич, вернувшийся после травмы. Двойная замена и от Рябоконяя. Ермаков и Гуцуляк вместо Филиппова и Картушова. Буяльский снова и снова пробивает головой, на этот раз только во внешнюю сетку. Буяльский еще раз головой после подачи Де Пены, без проблем для вратаря Десны. И снова Виталий на острие, замыкал заброс Шапаренко, но не хватило силы удару.