Динамо сенсационно проиграло Львову

Львов неожиданно победил Динамо в матче 13 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Динамо – Львов начался на киевском НСК Олимпийский в 17:00. Перед этим поединком киевляне отставали от Шахтера на 5 очков. Львов занимал 9 позицию, набрав 14 пунктов. К слову, в первом круге Динамо одолело своего нынешнего соперника лишь благодаря голу Назария Русина на последних секундах матча.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Александр Хацкевич выставил несколько экспериментальный состав. Никита Бурда, у которого в пассиве было 3 желтые карточки, не попал даже в заявку. Очевидно, Никиту решили приберечь на поединок 14 тура против Шахтера, ведь в случае получения желтой карточки Бурда пропускал бы Класичне из-за дисквалификации. В стартовом составе Динамо вышли Шабанов, Че Че, Сидклей и Миколенко. Также с первых минут на поле вышел Виктор Цыганков, который пропустил матч Лиги Европы с Ренном. К слову, киевляне вышли на поле в специальных футболках, которыми поддержали травмированного Андрея Ярмоленко.

Игра прогнозируемо началась с атак хозяев, однако до реально опасных моментов дело не доходило. Запомнился Вербич, который однажды финтами убрал нескольких оппонентов в штрафной Львова, однако гости в итоге все же выбили мяч.

Счет после удачной контратаки довольно неожиданно открыли гости. Тейлор после рикошета от Пиварича в центре поля убежал от Шабанова и ударом в дальний угол переиграл Бойко.

Пропущенный гол откровенно сломал планы киевлян, которые ответили лишь неточным ударом Цыганкова. А вот контратака подопечных Бакалова была куда острее. Тот же Тейлор мог делать счет 0:2, но из выгодной позиции не попал в ворота. На 39-й минуте Цыганков классно открылся в штрафной гостей, однако пас вингера киевлян вышел не самым лучшим – ни один из киевлян не достал мяч. На последних секундах первой половины игры довольно опасно пробил Вербич – мимо.

Первый тайм так и завершился минимальной победой гостей. Александру Хацкевичу необходимо было срочно что-то менять, ведь его команда по сути провалила первую половину игры. Наставник киевлян это понимал – после перерыва вместо Сидорчука на поле вышел Шапаренко.

Уже на первых секундах второй половины игры киевляне могли сравнять счет. После рикошета в штрафной Львова мяч попал к Сидклею, который из выгодной позиции пробил неточно. Через несколько минут Цыганков со штрафного попал в стенку, а Шепелев с линии штрафной пробил мимо ворот. Эффектный удар Шапаренко также оказался неточным.

На 70-й минуте Бандура спас Львов после удара Вербича. Голкипер не сразу зафиксировал мяч, однако ни один из игроков Динамо на добивание не успел.

На 83-й минуте Динамо создало едва ли не опасный момент в матче. Шапаренко выиграл верховую борьбу и пробил головой, но мяч пролетел мимо ворот. Это была последняя возможность киевлян для того, чтобы сравнять счет. Львов выстоял и одержал сенсационную победу. К слову, гости доигрывали поединок в меньшинстве – вторую желтую получил Рафаэль.

Это поражение Динамо позволило Шахтеру по итогам 13 тура оторваться от киевлян на 5 очков. Напомним, уже в следующем туре в Харькове состоится поединок Шахтер – Динамо. Львов набрал 17 очков и поднялся на 5 место.

УПЛ, 13 тур

Динамо – Львов – 0:1

Гол: Тейлор, 21

Удаление: Рафаэль, 96