Хацкевич: Если бы Бурда сегодня даже чихнул в сторону судьи – получил бы карточку

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич назвал главной причиной поражения от ФК Львов отсутствие необходимой агрессии и риска в действиях игроков.

"Игроки, которые не играли? Бурду я вообще не планировал выпускать. Ведь после решения по Кадару, сегодня бы Бурда даже чихнул в сторону судьи, он бы получил четвертую желтую карточку. Буяльский отдал много сил в Ренне. И у нас есть много игроков, которые могут сыграть на этой позиции. мы дали ему отдохнуть. У Морозюка рассечение, и мы также не хотели рисковать. Но вместо Морозюка вышел Цыганков, который больше нацелен на атаку.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

В чем причина поражения и не перепраздновали ли после Ренна? Во-первых, никто не праздновал. Вы, наверное, с нами не летели. Психологическое состояние, наоборот, хорошее, но не хватило агрессии, риска. Потому соперник даже не пытался раскрываться. Они защищались в районе 25-30 метров, и мы пытались растянуть их через фланги. Но в первом тайме не шли в обводку, и не искали пространство.

Во втором тайме соперник где-то устал, появились свободные зоны. Мы начали играть более агрессивно, вскрывали фланги. Но последний пас ... Может, и не было много таких эпизодов, три-четыре, что справа, что слева, но мы не могли найти футболистов, хотя их было достаточно в штрафной", – сказал он на пресс-конференции после матча с ФК Львов.

Напомним, Динамо минимально уступило Львову в Киеве.

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