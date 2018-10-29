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Вербич: Не знаю, как Морозюк не забил

26 октября 08:40 237 Читати українською
Вербич: Не знаю, как Морозюк не забил
Беньямин Вербич (справа) / фото: Футбол 24

Атакующий полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу над Ренном в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы 2018/19.

Напомним, Динамо одержало первую победу в групповом турнире Лиги Европы 2018/19. Киевляне на выезде одолели Ренн благодаря голам Томаша Кендзёры и Виталия Буяльского. Для вингера киевлян Беньямина Вербича данный поединок стал первым после повреждения, из-за которого словенец пропустил несколько матчей.

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"В первые 10 минут я еще не знал, как будут мои мышцы реагировать на нагрузку. Я впервые после травмы совершал такие забегания. Отсутствие Цыганкова? Он очень важный игрок для нашей команды. Цыганков выходит в каждом матче и показывает качественную игру. Но мы смогли добыть три очка. Надеюсь, он рад.

В первых матчах мы должны были побеждать, но не получилось. Сегодня было очень трудно, мы играли против сильной команды, но сумели взять три очка. Соперник оставлял свободные зоны в обороне, и мы этим воспользовались. Тактически наша команда сыграла очень хорошо.

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У Морозюка был момент в начале матча. Не знаю, как он не забил. У нас были возможности забить, хотя и не было большого количества ударов в створ. Если будем реализовать минимум наших моментов, будет здорово. Но я был бы счастлив, если возможностей забить будет намного больше", – цитирует Вербича Динамомания.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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