Ренн – Динамо: киевляне впервые с 1998 года победили во Франции

Киевское Динамо благодаря победе над Ренном в матче 3 тура Лиги Европы 2018/19 смогло повторить достижение 20-летней давности.

Динамо одержало первую победу в групповом турнире Лиги Европы 2018/19. Во Франции подопечные Александра Хацкевича победили Ренн благодаря голам Кендзёры и Буяльского.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Эта победа стала для "бело-синих" первой во Франции за почти 20 лет. В последний раз киевляне побеждали французский клуб на выезде еще 9 декабря 1998 года. Тогда в заключительном туре Лиги чемпионов 1998/99 подопечные Валерия Лобановского победили Ланс благодаря голам Каладзе, Ващука и Шевченко. Напомним, в том сезоне Динамо дошло до полуфинала Лиги чемпионов.

Ренн – Динамо: два лица киевлян, классная игра бразильцев Красникова и очередной фейл Бойко

С тех пор киевляне в матчах, проходивших во Франции, не сумели победить ПСЖ (2009 год, 0:0), опять же ПСЖ (2012 год, 0:2), Бордо (2013 год, 0:1), Генгам ( 2015 год, 1:2).