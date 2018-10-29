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Ренн – Динамо: киевляне впервые с 1998 года победили во Франции

26 октября 08:21 427 Читати українською
Ренн – Динамо: киевляне впервые с 1998 года победили во Франции
Динамо победило Ренн / фото: Футбол 24

Киевское Динамо благодаря победе над Ренном в матче 3 тура Лиги Европы 2018/19 смогло повторить достижение 20-летней давности.

Динамо одержало первую победу в групповом турнире Лиги Европы 2018/19. Во Франции подопечные Александра Хацкевича победили Ренн благодаря голам Кендзёры и Буяльского.

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Эта победа стала для "бело-синих" первой во Франции за почти 20 лет. В последний раз киевляне побеждали французский клуб на выезде еще 9 декабря 1998 года. Тогда в заключительном туре Лиги чемпионов 1998/99 подопечные Валерия Лобановского победили Ланс благодаря голам Каладзе, Ващука и Шевченко. Напомним, в том сезоне Динамо дошло до полуфинала Лиги чемпионов.

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С тех пор киевляне в матчах, проходивших во Франции, не сумели победить ПСЖ (2009 год, 0:0), опять же ПСЖ (2012 год, 0:2), Бордо (2013 год, 0:1), Генгам ( 2015 год, 1:2).

Источник: Футбол 24
Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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