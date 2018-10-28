Вербіч: Не знаю, як Морозюк не забив

Атакувальний півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу над Ренном в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, Динамо здобуло першу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19. Кияни на виїзді здолали Ренн завдяки голам Томаша Кендзьори та Віталія Буяльського. Для вінгера киян Беньяміна Вербіча даний поєдинок став першим після пошкодження, через яке словенець пропустив кілька матчів.

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"У перші 10 хвилин я ще не знав, як будуть мої м'язи реагувати на навантаження. Я вперше після травми здійснював такі забігання. Відсутність Циганкова? Він дуже важливий гравець для нашої команди. Циганков виходить в кожному матчі і показує якісну гру. Але ми змогли здобути три очки. Сподіваюся, він радий.

У перших матчах ми повинні були перемагати, але не вийшло. Сьогодні було дуже важко, ми грали проти сильної команди, але зуміли взяти три очки. Суперник залишав вільні зони в обороні, і ми цим скористалися. Тактично наша команда зіграла дуже добре.

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У Морозюка був момент на початку матчу. Не знаю, як він не забив. У нас були можливості забити, хоча і не було великої кількості ударів в площину. Якщо будемо реалізувати мінімум наших моментів, буде здорово. Але я був би щасливий, якщо можливостей забити буде набагато більше", – цитує Вербіча Динамоманія.