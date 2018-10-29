Ренн – Динамо: два лица киевлян, классная игра бразильцев Красникова и очередной фейл Бойко

Киевское Динамо сыграло с Ренном в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Ренн – Динамо начался в 22:00 по киевскому времени. Динамо в меньшинстве одержало выездную победу со счетом 2:1.

Ренн – Динамо – видео голов

Команды феерично начали поединок, обменявшись супермоментами за стартовые две минуты. Хозяева поля могли открывать счет уже на 60-й секунде, получив право на угловой удар. Желен после навесной передачи Гренье головой пробил мимо дальней штанги ворот Бойко.

Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевляне с ответом не замедлили и уже через мгновение провели еще более опасную атаку. Сидклей прострелил в штрафную Ренна, мяч рикошетом от Гармаша попал к Морозюку, а тот с линии вратарской пробил в перекладину. Французы снова ответили остротой после стандарта. "Динамовцы" во второй раз не уследили за Желеном, который с нескольких метров попал прямо в Бойко.

Команда Лямуши более активно провела дебют поединка, но счет суждено было открыть киевлянам. Томаш Кендзера нарисовал настоящий шедевр, который точно попадет в рейтинг лучших голов Лиги Европы. Буяльский выполнил передачу на Гармаша, который курьезно промахнулся по мячу, а польский защитник вторым темпом вколотил сферу издали в ближнюю девятку. Фантастика!

После забитого мяча Динамо неплохо контролировало игру, а Ренн выглядел довольно растерянно. Однако досадная ошибка Дениса Бойко перечеркнула все старания его партнеров. На 41- минуте Гренье мощно выстрелил со штрафного, а голкипер Динамо пропустил мяч под собой – 1:1.

Второй тайм начался с атак Ренна, которые в основном заканчивались дальними ударами. Сначала выше ворот Бойко пробил Траоре, а затем в рамку не попал де Кастильо.

Настоящий штурм французского клуба мог создать киевлянам серьезные неприятности на 60-й минуте, когда Кадар в отчаянном прыжке заблокировал удар Андре с десяти метров. А еще через три минуты Динамо спас Бурда, выбив мяч из-под ног Сарра, который вырывался на свидание с Бойко.

Если в первой половине игры команда Хацкевича неплохо отвечала на атаки французов своими моментами, то после перерыва киевляне почти ничего не создавали у ворот Диалло. На 74-й минуте наставник Динамо отреагировал на печальную игру своей команды впереди, выпустив Супрягу вместо Вербича.

В конце встречи вице-чемпионы Украины прижались к своим воротам и только отбивались. Еще больше жизнь вице-чемпионам Украины осложнило удаление Шепелева, который совершил непринужденный фол в центре поля и получил вторую желтке карточку. Однако несмотря на игру в меньшинстве Динамо сумело вырвать победу на 89-й минуте. Че Че, заменивший Морозюка, нашел Буяльского в штрафной Ренна, а тот технично подсек мяч над Диалло.

Последние минуты матча проходили под аккомпанемент атак Ренна, однако киевляне сумели отбиться. Динамо набрало 5 очков и делит первое место в группе с Астаной. На счету французов осталось 3 пункта.

Два лица киевлян и подарок судьбы

Команда Хацкевича очень неплохо провела первый тайм, прежде всего, впереди. Киевляне не отсиживались в обороне и пытались отвечать французам своими позиционными атаками. Динамо наконец напомнило всем, что может качественно использовать фланги. Сидклей и Морозюк регулярно нагружали оборону хозяев, получая поддержку со стороны Кендзеры и Миколенко, которые при первом удобном случае подключались к атакам. Понравилось и то, что подопечные Хацкевчиа всегда пытались завершать свои наступления ударами. Даже фантастический дальний выстрел Кендзеры нельзя назвать лишь случайностью. Томаш, возможно, выполнял четкое тренерское указание – больше ударов.

Зато после перерыва Динамо выглядело очень инертно впереди и почти ничем не угрожало владениям Диалло. Вице-чемпионы Украины прижались к собственной штрафной и долго не могли организовать качественный выход из обороны в атаку. В игре киевлян появилось немало брака и только фортуна помогла им при такой игре вырвать победу. Хотя, нужно признать, что Динамо продемонстрировало хорошую концентрацию на последних минутах, не только отбиваясь, но и проведя красивую голевую атаку.

Бразильцы Красникова не так уж плохи

Некоторые украинские СМИ сообщали, что бразильские новички Динамо получают очень мало игровой практики из-за конфликта Хацкевича с Красниковым. Белорусский специалист неоднократно опровергал эту информацию, а в матче против Ренна позволил дебютировать Сидклею в основном составе. Бразилец не подвел, проведя очень приличный поединок. Благодаря своей скорости и физической силе он неоднократно убегал от соперников и выполнял острые передачи в штрафную. В конце концов, именно после прострела Сидклея Динамо едва не забило уже на 2-й минуте игры, когда Морозюк попал в перекладину.

Че че получил от Хацкевича чуть больше 15 минут, учитывая компенсированное арбитром время, и стал автором результативной передачи на Буяльского. Похоже, бразильцы Динамо не столь плохи, как их пытаются изобразить. После победы над Ренном белорусский наставник киевлян просто обязан предоставить Сидклею и Че Че больше шансов проявить себя.

Бойко снова ставит под сомнение свою профпригодность

Неуверенная игра голкипера Динамо снова внесла нервозность в действия его партнеров и едва не повлияла на итоговый результат. Гол Гренье со штрафного –полностью на совести Бойко, который не сумел вовремя сложиться и пропустил мяч под собой. Что-то похожее мы уже видели в финале Кубка Украины, когда Денис не справился с ударом Ракицкого.

Во втором тайме Бойко снова немного запаниковал после стандарта в исполнении Гренье, хотя сфера летела по центру ворот. Играя на выходе, кипер Динамо также не всегда выглядел убедительно. Возможно, уже совсем скоро киевлянами придется поднять вратарский вопрос. В Европе таких ошибок не прощают.

Лига Европы. Группа K, 3-й тур

Ренн – Динамо – 1:2

Голы: Гренье, 41 – Кендзера, 21, Буяльский, 89