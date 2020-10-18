"Динамо знают больше чем Шахтер. Киевский клуб – это же бренд. Конечно, в последние годы не такие результаты, как были раньше, но все знают Шевченко, Лобановского и Блохина.

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О Шахтер узнали в последние несколько лет, а Динамо – это история. Это самый известный клуб Восточной Европы. 20 лет назад не говорили о Зените или Локомотиве. Все говорили о Динамо. Так же и в Словении", – сказал Вербич в программе "Бомбардир".

Напомним, Беньямин стал игроком Динамо в января 2018 года – словенец перешел в киевскую команду из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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