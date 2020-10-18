"Динамо знають більше ніж Шахтар. Київський клуб – це ж бренд. Звісно, в останні роки не такі результати, як були раніше, але всі знають Шевченка, Лобановського і Блохіна.

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Про Шахтар дізналися в останні кілька років, а Динамо – це історія. Це найвідоміший клуб Східної Європи. 20 років тому не говорили про Зеніт чи Локомотив. Всі говорили про Динамо. Так само і в Словенії", – сказав Вербіч у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Беньямін став гравцем Динамо у січні 2018 року – словенець перейшов у київську команду з Копенгагена за 4 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 7 матчів, в яких забив 2 голи.

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