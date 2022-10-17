Реал обыграл Барселону (3:1) в рамках 7-го тура Ла Лиги. Футболисты не упустили шанс для шуток над поклонниками соперника.

Один из самых успешных музыкантов мира Дрейк в Эль Класико был на стороне Барселоны. Каталонцы вышли на поле в футболках с логотипом бренда одежды, который принадлежит канадцу. Более того, рэпер решил доказать свою веру в команду приличной суммой.

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Дрейк сделал ставку на 600 тысяч долларов на двойной итог – победы Арсенала и Барселоны. Лондонцы свою часть работы выполнили, одолев Лидс, а вот каталонцы без шансов проиграли своему самому принципиальному сопернику.

Футболисты Реала не упустили такой шанс посмеяться над звездным музыкантом. Родриго (автор гола в ворота Барсы) опубликовал фото с текстом "God's Plan". Так называется очень известный трек рэпера. Давид Алаба сделал все без намеков. Австриец в своем посте Instagram отметил Дрейка, добавив текст: "Извини, бро, но победа Реала была единственным выходом".

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