Реал обіграв Барселону (3:1) в рамках 7-го туру Ла Ліги. Футболісти не втратили шанс для жартів з прихильників суперника.

Один із найуспішніших музикантів світу Дрейк у Ель Класіко був на боці Барселони. Каталонці вийшли на поле у футболках з логотипом бренду одягу, який належить канадцю. Ба більше, репер вирішив довести свою віру в команду пристойною сумою.

Реал – Барселона – 3:1 – відео голів та огляд першого Ель Класіко для Луніна

Дрейк зробив ставку на 600 тисяч доларів на подвійний підсумок – перемоги Арсенала та Барселони. Лондонці свою частину роботи виконали, здолавши Лідс, а от каталонці Без шансів програли своєму найпринциповішому супернику.

Футболісти Реала не втратили такий шанс понасміхатися із зіркового музиканта. Родріго (автор гола у ворота Барси) опублікував фото з текстом "God's Plan". Так називається дуже відомий трек репера. Давід Алаба зробив усе без натяків. Австрієць у своєму дописів Instagram позначив Дрейка, додавши текст: "Вибач, бро, але перемога Реала була єдиним виходом".

Реал обіграв депресивну Барселону: Луніна принизили дивною оцінкою, шокуючий промах Лєвандовскі, ганьба VAR