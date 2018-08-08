Вентспилс заявил о похищении лучшего бомбардира команды

Латвийский Вентспилс сообщил о похищении нападающего команды Аделеке Акиньеми. Клуб заявил, что вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Форвард Вентспилса Аделеке Акиньеми отсутствует в лагере команды. В клубе не знают о местонахождении футболиста и заявили, что 19-летний Акиньеми незаконно покинул город. Клуб подозревает, что игрок был похищен с целью получения финансовой выгоды за трансфер нигерийца, информирует официальный сайт Вентспилса.

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"В ответ на наши многочисленные просьбы вернуть футболиста для выполнения его контрактных обязательств некоторые лица оказывают давление и шантажируют наш клуб. В частности, наш клуб заставляют согласиться на неприемлемые и непрописанные в контракте футболиста условия в части сроков контракта и трансферной цены, в противном случае нам заявляют, что он не вернется в расположение клуба.

Принимая во внимание тот факт, что благодаря выступлениям в футбольном клубе Вентспилс Аделеке сейчас привлекает повышенное внимание со стороны других футбольных клубов, мы убеждены, что столкнулись с фактом кражи нашего футболиста с целью получения финансовой наживы от его продажи.

В связи с этим мы вынуждены обратиться в правоохранительные органы Латвии, желая наказать и привлечь к уголовной ответственности виновных, для чего предоставим все имеющиеся у нас телефонные звонки, переписку, документы и факты, которые помогут расследованию данного дела", – говорится в заявлении клуба.

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К слову, Акиньеми является лучшим бомбардиром команды. В текущем сезоне на его счету 13 голов в чемпионате Латвии и 7 в Лиге Европы.

Напомним, Вентспилс участвовал в Лиге Европы 2018/19, однако прекратил борьбу в турнире после противостояния с Бордо во 2-м квалификационном раунде.