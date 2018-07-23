Голкипер Альмагро Факундо Эспиндола был зарезан на улице другим футболистом

Факундо Эспиндола, голкипер клуба Альмагро со 2-го аргентинского дивизиона, был убит во время уличной драки.

25-летний вратарь, ранее выступавший за молодежные команды Ривер Плейт, получил смертельный удар ножом в грудную клетку, сообщает Marca. Ужасный инцидент произошел в воскресенье в 5:30 утра, когда Эспиндола со своими друзьями покидал бар городке Харлингем (провинция Буэнос-Айрес).

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Между двумя группами молодых людей завязалась драка, в ходе которой 28-летний нападающий клуба Сан-Тельмо Науэль Овьедо выхватил нож и зарезал коллегу по профессии. Овьедо и его друг парагвайской национальности сразу скрылись с места происшествия на автомобиле, однако были задержаны в тот же день. Орудие убийства было найдено за 15 кварталов от места преступления.

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Аргентинские СМИ утверждают, что Эспиндола и Овьедо ранее не были знакомы. Впрочем последний уже приговаривался к трем годам лишения свободы за ограбление.

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