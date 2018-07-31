Люди отдают свою жизнь, а у них нет нормальной обуви, – экс-голкипер Шахтера о войне на Донбассе

Бывший вратарь Шахтера и Днепра Ян Лаштувка поделился мнением о футболистах, которые помогают украинской армии.

"Меня удивило, какая форма у военных, во что они одеты. Зозуля показывал фотографии – это просто нереально. Люди отдают свою жизнь, а у них нет нормальной обуви. Роман спрашивал у команды, кто может дать тренировочную форму, так как военным нечего надеть.

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Для меня Роман – настоящий патриот Украины. Он никогда не занимался созданием фондов, никогда не хотел, чтобы его носили на руках. В один день подумал – и начал делать. Он собирал деньги, лекарства, форму, создал свой фонд.

А есть такие футболисты, которые ездили в зону АТО, чтобы просто сфотографироваться. Они ничем не помогли – делали фото и уезжали. Если спортсмен говорит, что в Украине сейчас все хорошо и нет войны, то это странно.

Другое дело – во всем мире. Действительно уже нет никакой информации о том, что в Украине идет война. Все затихло – люди думают, что все хорошо. Но это же не так.

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Я разговаривал с друзьями из Донецка и Украины. Говорят, что два дня тишина, а потом снова начинают стрелять. Никто не знает, сколько людей там умирает", – цитирует Лаштувку Tribuna.