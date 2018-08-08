Вентспілс заявив про викрадення найкращого бомбардира команди

Латвійський Вентспілс повідомив про викрадення нападника команди Аделеке Акіньємі. Клуб заявив, що змушений звернутись до правоохоронних органів.

Форвард Вентспілса Аделеке Акіньємі відсутній у таборі команди. У клубі не знають про місцезнаходження футболіста та заявили, що 19-річний Акіньємі незаконно покинув місто. Клуб підозрює, що гравця було викрадено з метою отримання фінансової вигоди за трансфер нігерійця, інформує офіційний сайт Вентспілса.

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"У відповідь на наші численні прохання повернути футболіста для виконання його контрактних зобов'язань деякі особи чинять тиск і шантажують наш клуб. Зокрема, наш клуб змушують погодитися на неприйнятні і непрописані в контракті футболіста умови в частині строків контракту і трансферної ціни, в іншому випадку нам заявляють, що він не повернеться в розташування клубу.

Беручи до уваги той факт, що завдяки виступам в футбольному клубі Вентспілс Аделеке зараз привертає підвищену увагу з боку інших футбольних клубів, ми переконані, що зіткнулися з фактом крадіжки нашого футболіста з метою отримання фінансової наживи від його продажу.

У зв'язку з цим ми змушені звернутися в правоохоронні органи Латвії, бажаючи покарати і притягнути до кримінальної відповідальності винних, для чого надамо всі наявні у нас телефонні дзвінки, листування, документи і факти, які допоможуть розслідуванню даної справи", – йдеться в заяві клубу.

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До слова, Акіньємі є найкращим бомбардиром команди. В поточному сезоні на його рахунку 13 голів в чемпіонаті Латвії та 7 у Лізі Європи.

Нагадаємо, Вентспілс брав участь у Лізі Європи 2018/19, проте припинив боротьбу в турнірі після протистояння з Бордо в 2-му кваліфікаційному раунді.