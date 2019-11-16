toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Венгрия потерпела поражение на открытии Пушкаш Арены – видеообзор матча против Уругвая

00:13 26 Читати українською
Венгрия потерпела поражение на открытии Пушкаш Арены – видеообзор матча против Уругвая
Эдинсон Кавани приветствует Брайана Родригеса / Getty Images

Сборная Венгрии уступила Уругваю в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Венгрия – Уругвай.

Товарищеский матч

Венгрия – Уругвай – 1:2

Голы: Шалай, 24 – Кавани, 16, Б. Родригес, 21.

Матчем против звездных латиноамериканцев в Будапеште открывалась Пушкаш Арена. Этот стадион был построен на месте бывшего Народного стадиона. Новая универсальная арена в столице Венгрии может вместить 67 тысяч зрителей на футбольном матче и 80 тысяч на концерте.

Кавани определился с приоритетами на будущее – агент звезды ПСЖ рассказал о желаниях своего клиента

Подопечные Оскара Табареса шокировали хозяев, забив два мяча в первой половине первого тайма: на 16-й минуте Эдинсон Кавани откликнулся на прекрасную передачу Матиаса Виньи, а на 21-й 19-летний вингер Лос-Анджелеса Брайан Родригес эффектно обыграл оппонента и обводным ударом поразил ворота Гулачи. Уже через три минуты венгры ответили голом Адама Шалая, но на большее подопечные Марко Росси не сподобились.

Напомним, что уже во вторник сборная Венгрии проведет ключевой матч против Уэльса в отборе к Евро-2020.

"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?

blog_ava
Игроки Ювентуса проведут серьезный разговор с Роналду
15 ноября
880
Теги
Видеоновости Мир Уругвай Уругвай Венгрия Венгрия Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
29
мин
Северная Ирландия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук