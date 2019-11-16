Венгрия потерпела поражение на открытии Пушкаш Арены – видеообзор матча против Уругвая

Сборная Венгрии уступила Уругваю в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Венгрия – Уругвай.

Товарищеский матч

Венгрия – Уругвай – 1:2

Голы: Шалай, 24 – Кавани, 16, Б. Родригес, 21.

Матчем против звездных латиноамериканцев в Будапеште открывалась Пушкаш Арена. Этот стадион был построен на месте бывшего Народного стадиона. Новая универсальная арена в столице Венгрии может вместить 67 тысяч зрителей на футбольном матче и 80 тысяч на концерте.

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Подопечные Оскара Табареса шокировали хозяев, забив два мяча в первой половине первого тайма: на 16-й минуте Эдинсон Кавани откликнулся на прекрасную передачу Матиаса Виньи, а на 21-й 19-летний вингер Лос-Анджелеса Брайан Родригес эффектно обыграл оппонента и обводным ударом поразил ворота Гулачи. Уже через три минуты венгры ответили голом Адама Шалая, но на большее подопечные Марко Росси не сподобились.

Напомним, что уже во вторник сборная Венгрии проведет ключевой матч против Уэльса в отборе к Евро-2020.

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