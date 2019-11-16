Угорщина зазнала поразки на відкритті Пушкаш Арени – відеоогляд матчу проти Уругваю

Збірна Угорщини поступилася Уругваю в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Угорщина – Уругвай.

Товариський матч

Угорщина – Уругвай – 1:2

Голи: Шалай, 24 – Кавані, 16, Б. Родрігес, 21.

Матчем проти зіркових латиноамериканців у Будапешті відкривалася Пушкаш Арена. Цей стадіон був збудований на місці колишнього Народного стадіону. Нова універсальна арена в столиці Угорщини може вмістити 67 тисяч глядачів на футбольному матчі та 80 тисяч на концерті.

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Підопічні Оскара Табареса шокували господарів, забивши два м'ячі у першій половині першого тайму: на 16-й хвилині Едінсон Кавані відгукнувся на чудову передачу Матіаса Віньї, а на 21-й 19-річний вінгер Лос-Анджелеса Браян Родрігес ефектно обіграв опонента і обвідним ударом вразив ворота Гулачі. Вже через три хвилини угорці відповіли голом Адама Шалая, але на більше підопічні Марко Россі не спромоглися.

Нагадаємо, що вже у вівторок збірна Угорщини проведе ключовий матч проти Уельса у відборі до Євро-2020.

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