Кавани определился с приоритетами на будущее – агент звезды ПСЖ рассказал о желаниях своего клиента

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани склоняется к переходу в чемпионат Италии после окончания его контракта с ПСЖ летом следующего года.

32-летний футболист планирует выступать в Европе еще в течение трех сезонов. Приоритетным для него является переход в один из итальянских клубов, информирует calcionapoli26.it, ссылаясь на агента и брата игрока Уолтера Кавани.

Кавани заявил о желании покинуть ПСЖ, – L'Equipe

"Возвращение в Италию? Да, есть такая возможность. Есть контакты, и Эдинсон имеет большое желание снова поиграть в Серии А. Что касается Лос-Анджелес Гэлакси, то это не более, чем просто слухи. В Эдди есть еще три года, чтобы играть на самом высоком уровне – он может усилить любой большой клуб в Европе", – сказал агент Кавани.

Напомним, до перехода в ПСЖ летом 2013-го года Кавани выступал за Палермо и Наполи. В составе "адзурри" уругваец становился лучшим бомбардиром Серии А.

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